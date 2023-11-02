شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وبحسب موقع العربية، قالت المنظمة في بيان إن "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة، بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.