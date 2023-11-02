شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة اليوم الخميس، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في المنطقة الشمالية الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، شمال غرب القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وصولًا إلى حي الكرامة، ومحيط أبراج الفيروز.

وأضافت أن طائرات الاحتلال والمدفعية تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي جرى إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى، إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.

وفي جنوب أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات.

8850 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 8850 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها يوم الأربعاء، أن 8720 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.