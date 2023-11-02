شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: أطفال غزة يطلبون "رشفة ماء وقطعة خبز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حزنه الشديد للأحوال التي رآها خلال زيارته قطاع غزة، قائلًا إن الأطفال هناك طلبوا منه "رشفة من الماء وقطعة خبز"، مضيفًا: "لقد كان أحد أتعس الأيام في عملي الإنساني".

وأشار إلى أن حجم المأساة في غزة غير مسبوق، وجددت دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة، في ضوء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والوضع الحرج للإمدادات وسط القصف الإسرائيلي للقطاع الساحلي.

وأضاف في بيان: "وقف إطلاق النار الإنساني طال انتظاره، ومن دونه سيقتل المزيد من الأشخاص، وسيتحمل أولئك الذين هم على قيد الحياة المزيد من الخسائر، وسيظل المجتمع الذي كان نابضًا بالحياة في حالة حزن إلى الأبد".

رشفة ماء وقطعة خبز

وأضاف لازاريني أنه زار مدرسة تديرها الأونروا في رفح على الحدود مع مصر، وتابع: "لقد عدت للتو من قطاع غزة، هذه هي المرة الأولى التي يُسمح لي فيها بالدخول منذ بداية هذه الحرب المروعة قبل أربعة أسابيع تقريبًا، حجم المأساة غير مسبوق".

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية الحالية لسكان غزة بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية، وأضاف: "أدعو مرة أخرى إلى تسليم الوقود بشكل عاجل، لم يأت أي وقود منذ ما يقرب من شهر، وهذا له تأثير مدمر على المستشفيات والمخابز ومحطات المياه وعملياتنا".