شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولى العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"،أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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