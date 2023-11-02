شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تُشدد على ضرورة هدنة إنسانية لتوسيع نطاق المساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شدد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في قطاع غزة، على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة في ظل المجازر الإسرائيلية المتواصلة والقصف المستمر على القطاع، مؤكداً أن الأونروا باقية وستواصل العمل لخدمة ودعم لاجئي فلسطين وجميع الفلسطينيين في القطاع الذي مزقته الحرب.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" خلال زيارته لغزة أنه شاهد كل الأطفال تقريبا يحاولون التعبير بطريقتهم عن احتياجهم إلى الطعام والماء. وقال: "لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة من قبل عندما زرتها بعد الصراعات السابقة".

وذكر المفوض العام أنه جاء إلى غزة أيضا للقاء طاقم العمل التابع للأونروا للتعبير عن إعجابه بجميع العاملين على الخطوط الأمامية.

وأشار إلى مقتل 70 موظفاً في الأونروا حتى الآن في غزة منذ السابع من أكتوبر. وقال إن وضع معظم موظفي الوكالة هو نفس وضع بقية السكان، إذ إنهم أيضا نازحون، ويكافحون بشكل يومي للحصول على الماء والغذاء.

وأكد "لازاريني" أن موظفي الأونروا الذين قابلهم في غزة، طلبوا منه مواصلة الدعوة إلى توسيع نطاق العملية الإنسانية والاستمرار في إيصال رسالة مفادها "أننا نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى هدنة إنسانية كي ننجح في توسيع نطاق المساعدات".