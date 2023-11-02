الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

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وبين الربيعة، أن "المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني"، مقدما الشكر والامتنان للملك سلمان وولي عهده، على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
25 أكتوبر, 05:36 GMT
وأعلن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، عن إجرائه زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه هناك بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.
كما استعرض وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، وناقشنا المستجدات في اليمن، ونتائج جهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل للسلام الشامل.
31 أكتوبر, 12:58 GMT
وأضاف بيان البيت الأبيض أن "سوليفان ناقش مع ابن سلمان الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين أمريكا والمملكة العربية السعودية، والتي كانت على مدى عقود بمثابة حجر الزاوية للاستقرار والردع الإقليمي، وأكد التزام الرئيس الأمريكي بايدن بدعم الدفاع عن شركاء أمريكا ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تلك المدعومة من إيران".
وتابع البيان: "وفيما يتعلق باليمن، فقد رحب جيك سوليفان بالتراجع الكبير في تصعيد الصراع خلال العام ونصف العام الماضيين، وأيد الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحرب تمامًا".
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرح الأسبوع الجاري، أن مجلس الأمن الدولي غير قادر على القيام بدوره والوصول إلى قرار لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
29 أكتوبر, 14:18 GMT
وتابع بأنه "قد آن الأوان لأن يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي موقفا حازمًا جادًا لإيقاف العمليات العسكرية، بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار ويكفل إيصال المساعدات الإنسانية".