شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: منازل مخيم جباليا سويت بالأرض ومئات الأطفال بين ضحايا ومصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف عن الفزع إزاء الهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلى على مخيم جباليا لمدة يومين، وقالت المنظمة الأممية: " لا توجد لدينا تقديرات للخسائر التي خلفها الهجوم على الأطفال فى المخيم، إلا أن المنازل قد سويت بالأرض، مما اسفر عن المئات من الضحايا والمصابين من الأطفال ، "

وقال تقرير الأمم المتحدة إن الهجومان على المخيم، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد 25 يوما من القصف المستمر الذى أفادت التقارير بأن القصف المستمر قبل الهجوم علي المخيم أدى إلى مقتل أكثر من 3,500 طفل وإصابة أكثر من 6,800 طفل بجراح.

وأِشارت المنظمة إلي هذه التقارير تعنى قتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميا، لمدة 25 يوما متتالية وذكرت اليونيسف أن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين داخليا والمدنيين الذين يقيمون بها يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنسانى.

وقالت المنظمة الأممية المعنية بالطفولة إن الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بهذا الحجم على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان يمكن أن يكون لها آثار عشوائية وغير مقبولة على الإطلاق، مضيفة أن الأطفال قد تحملوا الكثير بالفعل، وشددت على ضرورة أن يتوقف قتل واحتجاز الأطفال. وأكدت ضرورة ألا يكون الأطفال هدفا للهجمات.

وكررت اليونيسف دعوتها العاجلة لجميع أطراف الصراع للوقف الفورى لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان حماية جميع الأطفال، وإتاحة الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع فى جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا للقانون الدولي الإنساني.