مسؤول بمعابر غزة يكشف لـ"الخليج 365" عن مرور أعداد جديدة للأجانب والمصابين إلى مصر عبر معبر رفح

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وشدد المتحدث على محاولة إنهاء كافة الإجراءات من أجل عبور جميع الأسماء الموجودة اليوم على معبر رفح، مؤكدا أن الجنسيات مختلفة، فيما كانت النسبة الأكثر في كشوف أمس من الجنسية الأردنية، وفي كشوف اليوم من الجنسية الأمريكية.
وفيما يتعلق بالمصابين والجرحى الفلسطينيين، بين أن 76 جريحًا استطاعوا أمس الدخول إلى الجانب المصري والمستشفيات المصرية، عبر معبر رفح، وهم يمثلون كامل الأسماء التي كان مقرر عبورها، مشيرا إلى عودة بعض الحالات الصعبة والحرجة إلى مستشفيات غزة.
وفيما يتعلق بوجود تنسيقات جديدة لعبور دفعة أخرى من المصابين الفلسطينيين أو مزدوجي الجنسيات، دعا هشام العدوان "الأشقاء في مصر فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر، خاصة في هذه الحالة الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، وفي ظل القصف والعدوان الإسرائيلي الوحشي، وهو ما يتطلب من أن يتم فتح المعبر بشكل دائم ومستمر".
وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.