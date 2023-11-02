شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربع فلسطينيين، بينهم طفلان، منذ صباح اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية.

ففى محافظة رام الله والبيرة، استشهد الشاب يزن عثمان بكر شيحة (23 عامًا)، والطفل أيهم محمود الشافعي (14 عامًا)، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البيرة، الملاصقة لرام الله.

كما استشهد الشاب قصي مزيون قرعان (19 عامًا)، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وفي (نابلس) شمالا، استشهد الطفل حمدان عمر محمود حمدان (14 عامًا)، متأثرا بجروح أصيب بها يوم الاثنين الماضي، في قرية "زواتا"، غرب نابلس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 342 شهيدًا، بينهم 134 منذ السابع من أكتوبر الماضي.