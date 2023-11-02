شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء فى غزة منذ بدء الحرب إلى أكثر من 9000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة الفلسطينية، الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ بدء الحرب إلى أكثر من 9000 بينهم 3760 طفلا، حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط شهيدان و6 إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية بالضفة الغربية.

كان خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا، وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، مخيم "الشاطئ" فى قطاع غزة.