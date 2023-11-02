الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود المشتركة مع لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي، تواصل قصف أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على خط الحدود مع لبنان، والقضاء على ما أسماها بـ"خلايا معادية"، خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الإسرائيلية، بحسب قوله.
أمس, 19:37 GMT
ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل عنصر جديد من عناصره في مواجهات مع إسرائيل على الحدود، حيث قال الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، إن"المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي رامز حمزة (حيدر علي)، من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
في هذه الأثناء، استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أطراف بلدات راميا وجبل بلاط وأبو لبن شرق عيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان، كما استهدفت بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق.
31 أكتوبر, 10:45 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.