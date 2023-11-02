شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الأردنية تدعو لإقامة صلاة الغائب غدا على شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد فى جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء فى قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

جاء ذلك، فى بيان صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم عبورهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث ستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري مساء اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن 53 مواطناً أردنياً سيتم نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها، اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف السفير القضاة أن 196 مواطناً أردنياً تم استقبالهم، مساء أمس، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى الممكلة من خلال مطار القاهرة الدولي. وأشار السفير القضاة طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية بأن هذه الرحلة هي الأولى لعبور المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية العبور مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة .

وأكد السفير القضاة أن المملكة مستمرة في استقبال رعاياها من قطاع غزة، مجدداً دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة.

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