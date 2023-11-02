جامعة الدول العربية: احتمالات نشوب حرب إقليمية واردة في ظل الوضع الحالي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة "الغد"، إن "احتمالات نشوب حرب إقليمية واردة في ظل الوضع الحالي، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر الذي دام لـ26 يوما".

وأضاف زكي أن "إيران معنية بالقضية الفلسطينية وأن حديث توسعة الحرب في غزة غير مسؤول"، متابعا: "احتمالات حدوث خطأ في التقدير قد يؤجج الموقف ويجعلنا ندخل مسارًا مختلفًا تماما. الحرب الإقليمية قد تتسبب فيها إسرائيل أو الأطراف المناوئة لتل أبيب".

وشدد على "أهمية ضبط الجميع لنفسه وألا يساهموا في توسعة رقعة الحرب، لأنها مسألة ستجلب المزيد من عدم الاستقرار للمنطقة"، موضحًا أن "الهدف العربي ينصب على وقف الحرب واستعادة الاستقرار في أقرب وقت؛ تمهيدا للانتقال إلى المربع السياسي".

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.