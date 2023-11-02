الصحة العالمية: عدد المستشفيات غير العاملة في قطاع غزة وصل إلى 14 من أصل 36

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب غيبريسوس عبر منصة "إكس": "هذا مقلق للغاية".

وأضاف: "14 من أصل 36 مستشفى ومركزين متخصصين في غزة لا تعمل بسبب نقص الوقود، بالإضافة إلى الأضرار والهجمات وانعدام الأمن".

وأوضح أن "المستشفيات التي لا تزال مفتوحة مكتظة بعدد أكبر من المرضى بنسبة 40% مقارنة بطاقتها الاستيعابية".

ومضى، قائلا: "نواصل الدعوة إلى توفير الحماية الفعالة للمدنيين وتوفير الرعاية الصحية ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وبدأت أمس الأربعاء، عملية إجلاء الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، حيث تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأفادت وثيقة طبية بأن "ما يقرب من نصف الضحايا، الذين وصلوا من قطاع غزة إلى مستشفى مدينة العريش المصرية هم من الأطفال".

ووفقًا للوثيقة التي حصلت عليها "الخليج 365"، من المركز الصحفي لمستشفى مدينة العريش، فقد "استقبل المستشفى ما مجموعه 35 جريحًا من قطاع غزة. وأكثر من نصف الضحايا هم من الأطفال، وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات".

أمس, 05:46 GMT

وجاء في الوثيقة أن "القائمة تضم أيضًا 6 نساء ورجلًا مسنًا يبلغ من العمر 75 عامًا". كما أشارت الوثيقة إلى أن معظم الجرحى مصابون بشظايا وكسور خطيرة في الأطراف وحروق وإصابات في العين.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9061 قتلى وإصابة أكثر من 32 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.