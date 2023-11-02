المغرب يحذر من اتساع رقعة العنف في غزة بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة

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وحذر البيان من "اتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدا أن "المغرب لا يسعه إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".
وجدد المغرب "موقفه الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية"، داعيا إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام ومن دون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بحسب البيان.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.