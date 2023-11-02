المغرب يحذر من اتساع رقعة العنف في غزة بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الخارجية المغربية، في بيان لها، أن "المملكة المغربية، تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق، في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء المغربية.

وحذر البيان من "اتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدا أن "المغرب لا يسعه إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".

وجدد المغرب "موقفه الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية"، داعيا إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام ومن دون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بحسب البيان.

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.