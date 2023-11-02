مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - ويقول الجمهوريون في مجلس النواب، إنهم يعتزمون المضي قدما في مشروع قانون المساعدات لإسرائيل، اليوم الخميس، على الرغم من معارضة إدارة بايدن، وبعض الديمقراطيين في الكونغرس.
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستخدم حق النقض ضد حزمة المساعدات المستقلة".
30 أكتوبر, 06:56 GMT
وأشار البيت الأبيض إلى أن "الاقتراح يحول إسرائيل إلى بيدق في السياسة الداخلية الأمريكية"، مضيفا أن "التشريع سيرسل رسالة رهيبة إلى روسيا، من خلال حرمان أوكرانيا من المساعدات".
وكانت إدارة بايدن، قد طلبت في البداية 106 مليارات دولار من الكونغرس الأمريكي، في طلب تمويل إضافي طارئ، والذي تضمن أيضا أكثر من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.
25 أكتوبر, 06:28 GMT
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.