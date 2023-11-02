رئيس الوزراء الصومالي: "حماس" ليست منظمة إرهابية بل حركة تحررية

- 1/2
- 2/2
وأضاف: "من المؤسف جدا أن نرى العالم يسكت عن ما يجري في مدينة غزة، والتي يموت فيها كل 15 دقيقة طفل فلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من الشيوخ والسيدات".
وتابع: "أن هناك خططا من أجل استخدام سلاح فتاك لتدمير البنية التحتية لمدينة غزة، والتي يتعرض شعبها لأصناف من التضييق وقطع الإمدادات".
وشدد رئيس وزراء الصومال أن "الحكومة الفيدرالية بجانب الشعب الفلسطيني الأبي، والذي يقاتل العدو الإسرائيلي لعقود من السنوات".
أمس, 08:11 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9061 قتلى وإصابة أكثر من 32 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.