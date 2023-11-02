دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الخميس، عن بيان عسكري للجيش الإسرائيلي، رصد قواته، خلال الساعة الماضية، عددا من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح البيان العسكري أن "الجيش الإسرائيلي يقوم، حاليا، بقصف مجموعة من الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية"، بدعوى أنه جاء ردا على إطلاق قذائف ورشقات صاروخية من الداخل اللبناني، قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلته استهداف مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، على الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش الإسرائيلي، تواصل قصف أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على خط الحدود مع لبنان، والقضاء على ما أسماها بـ"خلايا معادية"، خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الإسرائيلية، بحسب قوله.

وأكد أدرعي، في بيانه العسكري، أن "القوات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المواقع، التي تطلق منها القذائف اللبنانية نحو منطقة جبل الشيخ وجبل روس"، مضيفا أنه "قصفت خلية أطلقت صاروخ أرض- جو نحو طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي".

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل عنصر جديد من عناصره في مواجهات مع إسرائيل على الحدود، حيث قال الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، إن"المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي رامز حمزة (حيدر علي)، من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وأعلن الحزب، في وقت سابق من اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض- جو" في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع، قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي، إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.

أمس, 20:41 GMT

يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.