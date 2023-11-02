دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الخميس، عن بيان عسكري للجيش الإسرائيلي، رصد قواته، خلال الساعة الماضية، عددا من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلته استهداف مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، على الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش الإسرائيلي، تواصل قصف أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على خط الحدود مع لبنان، والقضاء على ما أسماها بـ"خلايا معادية"، خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الإسرائيلية، بحسب قوله.
ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل عنصر جديد من عناصره في مواجهات مع إسرائيل على الحدود، حيث قال الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، إن"المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي رامز حمزة (حيدر علي)، من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
أمس, 20:41 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.