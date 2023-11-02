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الخليج اليوم .. البحرين توقف علاقتها الاقتصادية مع إسرائيل وتسحب سفيرها من تل أبيب

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الرياض - كتب موسى القحطاني - أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، أن السفير الاسرائيلي غادر البحرين، مقابل عودة السفير البحريني من إسرائيل إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

وأفاد بيان للمجلس، أن هذه الخطوات تأتي "تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية"

وأشار إلى أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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