الخليج اليوم .. سفارة الإمارات في لاهاي تصدر تنبيهاً مهماً للمواطنين في هولندا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أهابت سفارة دولة الإمارات في لاهاي بمواطني الدولة المتواجدين في مملكة هولندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "سياران".

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

أعلنت معظم الدول الواقعة في شمال غرب أوروبا حالة تأهب قصوى أمس الأربعاء تحسباً لوصول العاصفة سياران التي يتوقع أن تتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وذكرت الشرطة الهولندية اليوم الخميس، أن عاصفة "سياران" الشديدة أسفرت عن وفاة شخص في البلاد لدى سقوط شجرة في بلدة فينراي جنوب شرقي البلاد قرب الحدود الألمانية عليه.

وتسبب سقوط الأشجار في إصابة أشخاص في عدة أماكن، من بينهم امرأة في لاهاي، وفقا للشرطة. وسقطت أيضا الأشجار وفروعها على دراجين.

وتم إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب العاصفة، التي أطلقت هبات رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة. وتم تعليق حركة القطارات من وإلى باريس أيضا وتضررت حركة الشحن بشدة.