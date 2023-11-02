شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يُسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترضت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردنى، اليوم /الخميس/، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضى السورية.

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية".



وبيّن المصدر -طبقا لبيان الجيش الأردني- أن الطائرة التى تم اعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.