شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد اجتماعًا 22 نوفمبر بشأن الوضع بين لبنان وسرإئيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، رئيس الحكومة اللبنانية، بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى 22 نوفمبر الجارى بشأن تنفيذ القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006.

وأكدت المنسقة الأممية عقب لقائها برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى اليوم على ضرورة تنفيذ القرار الأممى 1701 والحفاظ على الاستقرار فى الجنوب اللبناني.



وأضافت أنها ناقشت مع ميقاتى التطورات فى غزة والهدف المشترك المتمثل فى حماية لبنان من التوترات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب قد طلب يوم الثلاثاء الماضى من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس اللأمن الدولى لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الابيض فى اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان وقيامها عمدا بحرق المزارع والغابات اللبنانية بالجنوب اللبناني.



وسبق أن طلب بوحبيب فى الرابع عشر من الشهر الماضى من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولى حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفى اللبنانى عصام عبدالله وإصابة صحفيين آخرين بجروح.



كما تضمنت الشكوى شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان وما سببته من إصابات فى الأرواح والممتلكات، فضلا عن الاختراق المستمر لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولى 1701.