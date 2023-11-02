شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الاتصال البحريني: سفيرا المنامة والاحتلال غادرا إلى بلديهما منذ فترة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مركز الاتصال الوطني البحريني، أن سفير البحرين لدي القوة القائمة بالاحتلال قد عاد إلى بلاده منذ فترة، وأن سفير الاحتلال لدى البحرين قد غادر المنامة منذ فترة، مشيراً إلى أن الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تالقدس المحتلة قد توقف منذ عدة أسابيع.

ونوه المركز بالنهج الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة الذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

المساعدات الإغاثية

أوضح المركز أن أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.