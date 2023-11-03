شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الشفاء في غزة: جيش الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن هناك نقص لكمية الوقود في مستشفيات قطاع غزة وبدأنا العمل بالمولدات الثانوية.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، :"نواجه وضعا كارثيا في غزة بعد تدمير المستشفيات ومدارس إيواء النازحين".

وتابع مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن جيش الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف في أثناء نقل المصابين.