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مدير مستشفى الشفاء في غزة: جيش الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن هناك نقص لكمية الوقود في مستشفيات قطاع غزة وبدأنا العمل بالمولدات الثانوية.

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، :"نواجه وضعا كارثيا في غزة بعد تدمير المستشفيات ومدارس إيواء النازحين".

وتابع مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن جيش الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف في أثناء نقل المصابين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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