اقتصادي سوداني لـ"الخليج 365": عدم توافر الحماية الكاملة للمنشآت النفطية يفاقم الأزمات في البلاد

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وتابع الناير أن مثل تلك المؤسسات الاستراتيجية تحتاج إلى حماية كاملة، ولا بد للجيش أن يغطي هذه المؤسسات وأن يشكل حماية كاملة لها.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إيجاد مخرج لقضية مصفاة الخرطوم، نظرا لوجود قوات الدعم السريع فيها خلال الفترة الماضية حتى يعود إنتاج وتكرير النفط في السودان إلى العمل بطاقته الكاملة، حيث كان الإنتاج المحلي يغطي نحو 60 في المئة من الاستهلاك، ونظرا لما تعرضت له مصفاة الخرطوم يتم الآن استيراد المشتقات النفطية لتعويض النقص وعدم تشغيل المصفاة بالكامل.
وقال الناير إن المرحلة القادمة يجب تأمين المنشآت النفطية بشكل كامل حتى لا يفقد السودان ما يتم إنتاجه محليا ويلجأ لاستيراد الكميات التي يحتاجها بالكامل من الخارج ما يشكل ضغط على النقد الاجنبي، حيث أن توقف مصافي النفط يعد أحد أسباب تراجع قيمة الجنيه السوداني نتيجة استيراد الوقود.
29 أكتوبر, 18:17 GMT
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "الجيش كان يستخدم هذا المطار لإطلاق طائرات حربية"، مؤكدة أنها ستسمح للمطار بمواصلة العمل.
وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الأحد الماضي، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراء تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.
وتتواصل الاشتباكات رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، وهي ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.