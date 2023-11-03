شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في بيت لاهيا بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدءت اشتباكات عنيفة في بيت لاهيا بالشمال الغربي لقطاع غزة، بين قوات الاحتلال والمقاومة المتواجدة على الأرض، خلال الساعات الماضية، حسبما نقلت قناة العربية.

وأطلقت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من القنابل المضيئة لكشف أماكن الاشتباكات وتواجد المقاومة، بالتزامن مع التوغل البري في المنطقة، بينما تسمع أصوات الانفجارات بوضوح، فيما تستمر الاشتباكات على الأرض.

قصف مستمر

شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة اليوم الخميس، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت في المنطقة الشمالية الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، شمال غرب القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وصولًا إلى حي الكرامة، ومحيط أبراج الفيروز.