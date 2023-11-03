اخبار الخليج

العراق.. هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية شمالي البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المصدر، أن "قاعدة حرير العسكرية في أربيل، حيث يتمركز الجيش الأمريكي، تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. ومن غير المعروف ما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث".

على جانب آخر، تعرضت قواعد الجيش الأمريكي المنتشرة في حقول النفط والغاز السورية إلى سلسلة استثنائية من الهجمات خلال الأيام العشرين الأخيرة.

وتجاوز عدد الهجمات التي انصبت على القواعد الأمريكية العشرة هجمات منذ (17 أكتوبر/ تشرين الأول) الماضي، فيما تنوعت طبيعتها بين هجمات بالطائرات المسيرة وأخرى بالقذائف الصاروخية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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