شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا العدوان الوحشي على غزة إلى 9159 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 9159 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية خلال التقرير اليومي الصادر عنها يوم الأربعاء، إن 9025 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134، والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الحاليّ.

وأضافت أنه خلال اليومين الماضيين قتل الاحتلال 280 مواطنًا، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

توقف مستشفى الصداقة التركي

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، علمًا بأنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، ما جعل 70 مريضًا معرضين للخطر.

ولفتت إلى أن الاحتلال قصف مستشفى الحلو في مدينة غزة، الذي حل محل قسم الولادة في مستشفى الشفاء الذي يستخدم حاليًا لعلاج الجرحى.

وقالت إن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف، والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.