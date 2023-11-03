شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدثة باسم الصليب الأحمر: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصا كبيرا في المستلزمات الطبية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" الخميس- إن العديد من المستشفيات والعيادات الطبية خرجت عن العمل جراء نقص الوقود.

ووجهت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب نداءً إنسانيُا عاجلًا بضرورة وقف التصعيد في غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.. مشيرة في الوقت ذاته إلى تعطل بعض محطات معالجة المياه في قطاع غزة جراء نقص الوقود.

وأوضحت أن الصليب الأحمر قدم 14 شاحنة تحمل 60 طن مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.. مبينة أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يوميا لتكفي حاجات السكان.

وأضافت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النزاع الحالي في غزة غير مسبوق ولم يره السكان في السنوات الماضية.. مشددة على ضرورة حماية المستشفيات في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي وعدم إخلاء المستشفيات.