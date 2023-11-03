قيس سعيد: قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل يضر بمصالح البلاد الخارجية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات بودربالة خلال جلسة مخصصة في مجلس النواب لمناقشة مقترح القانون الخاص بتجريم التطبيع مع إسرائيل. وأكد بودربالة أن الرئيس سعيد قال بالحرف الواحد أن مقترح هذا القانون سيضر بمصالح تونس في العلاقات الدولية وسيعد اعتداءً على أمن الدولة الخارج، وفقا لصحيفة "الشروق التونسية".

وأشار إلى أن الرئيس سعيد أكد أن هذا الموضوع أصبح مسألة دعاية انتخابية فقط، ولا أكثر ولا أقل.

وفي السياق نفسه، أكد بودربالة التزامه بالمصلحة العليا للوطن ومصلحة المجلس بشكل خاص، مشددًا على ضرورة تجنب إشراك تونس في مسار غامض ومجهول.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

25 أكتوبر, 09:41 GMT

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.