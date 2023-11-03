إدارة معبر رفح: أكثر من 570 شخصًا سيتمكنون من مغادرة قطاع غزة اليوم الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - وتضم القائمة 571 شخصًا، من بينهم مواطنون أجانب وفلسطينيون مزدوجو الجنسية، بينما الغالبية العظمى هم مواطنون أمريكيون بواقع 376 مواطنا أمريكيا، و127 مواطنا بريطانيا، و51 ألمانيًا، و19 إيطاليا، و50 فرنسيًا، بالإضافة إلى 5 مواطنين من إندونيسيا، واثنين من المكسيك.

كانت وسائل إعلام غربية، أفادت يوم الأربعاء الماضي، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية يوم الأربعاء، إن "نحو 500 فرد من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعدادا للمغادرة إلى مصر، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.