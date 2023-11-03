شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: 79 أمريكيًا غادروا غزة خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة أن 79 من مواطنًا أمريكيًا غادروا قطاع غزة في اليومين الماضيين منذ فتح معبر إلى مصر، وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي في بداية اجتماع مع رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر: "أخبار جيدة، أخرجنا اليوم 74 أمريكيًا مزدوجي الجنسية".

وقال البيت الأبيض إن 5 أمريكيين آخرين غادروا يوم الأربعاء، وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين أن هناك مسؤولين يساعدون الأمريكيين في الوصول إلى السفارة الأمريكية في مصر، والسفر إلى مكان آخر "بحسب ما يقتضيه الأمر".

وأضاف: "من الواضح أننا نواصل التركيز على إخراج أكبر عدد ممكن من الأمريكيين في أسرع وقت ممكن، وما زلنا نتوقع أن يتمكن مزيد من الأمريكيين من المغادرة".

ولم يتضح عدد الأيام التي قد يستغرقها إخراج جميع الأمريكيين الذين يريدون المغادرة.

400 مواطن أمريكي

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع أمام لجنة بمجلس الشيوخ، إن هناك نحو 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم بإجمالي يبلغ نحو 1000 شخص يريدون الخروج.