شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: قتلى جراء قصف إسرائيلى فى وادى السلوقى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية الخميس إن 3 أشخاص قتلوا جراء القصف الإسرائيلى فى وادى السلوقى جنوب لبنان. وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن 4 أشخاص قتلوا جراء القصف على وادي السلوقي، وإصابة شخص نقل إلى مستشفى تبنين الحكومي وحالته خطرة.

يذكر أنه في سياق التصعيد المستمر في الجنوب بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، أعلن الحزب استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا بواسطة مسيرتين انقضاضيّتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وإصابة أهدافهما بدقة عالية.

كما أعلن مهاجمة تسعة عشر موقعا في وقت واحد ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لـ"حزب الله". وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.