شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يوم التمريض .. "السفيرة ابوغزالة" : الطواقم الطبية في غزة يواجهون تحديات بالغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الجامعة العربية وآلياتها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دور التمريض والقبالة في الأنظمة الصحية بالدول العربية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي للدور المهم والحيوي لهذه المهنة، التي تُعد أحد دعائم الرعاية الصحية وواحدة من سبل تحسينها والارتقاء بمستواها، وتحفيز الكفاءات العربية العاملة في مجالي تعليم وممارسة التمريض والقبالة.

اليوم العربي للتمريض والقبالة

وأشارت السفيرة أبو غزالة، في بيان بمناسبة "اليوم العربي للتمريض والقبالة" الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، إلى الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، التي أعدتها الجامعة العربية بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لسكان الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعه الذي عقد في مايو 2022 بجنيف.

وأثنت على جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة وبقطاع التمريض والقبالة على وجه الخصوص، لما يواجهونه من تحديات بالغة الصعوبة في تقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين بلغ عددهم الآلاف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوهت بأن القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الصحة العرب في عام 2021 بتخصيص هذا اليوم للاحتفال به، لترسيخ وتعزيز مفاهيم وقيم ورسالة مهنتي التمريض والقبالة، وتوطيد دور التمريض والقبالة وتسليط الضوء على أهميتهم في المجتمع، يأتي تقديرًا للمجهودات الإنسانية المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية.