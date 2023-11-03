شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف جديد للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم الجمعة، جراء القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت سسلسلة غارات عنيفة على أحياء النصر والشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوبًا، وعلى مخيمي البريج والنصيرات وعلى مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.

9159 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 9159 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية خلال التقرير اليومي الصادر عنها يوم الأربعاء، إن 9025 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134، والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الحاليّ.

وأضافت أنه خلال اليومين الماضيين قتل الاحتلال 280 مواطنًا، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.