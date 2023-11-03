شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 21 جريحًا من قطاع غزة للعلاج في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جمهورية مصر العربية 21 من جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية.

أعلنت ، اليوم الخميس، استقبال

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على كل الحالات التي وصلت يوم الخميس، وعددها 21 مصابًا، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا.

رعاية طبية فائقة

وأضاف عبد الغفار أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة في معبر رفح وداخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي في المعبر الكشف الطبي على 344 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 72 طفلًا، جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وأكد استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرًا إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولًا فأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة