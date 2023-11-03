شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال نفذ 24 اقتحامًا للأقصى الشريف خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إنها وثقت 24 اقتحامًا وانتهاكًا للمسجد الأقصى المبارك من قبل شرطة الاحتلال والمستعمرين خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما مُنع رفع الأذان في الحرم الابراهيمي 142 وقتًا.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري، أن الاحتلال يسعى إلى تمرير مخططاته من خلال سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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قيود على دخول الفلسطينيين

ولفت التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال فرضت بالتزامن مع عيد "العرش" اليهودي الذي تتزايد فيها أعداد المستعمرين المقتحمين، قيودًا على دخول الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية، فيما منع الاحتلال عددًا من موظفي الأوقاف من دخول المسجد الأقصى المبارك.

ولفت التقرير، إلى أن الاحتلال استولى على محتويات مصلى باب الرحمة منذ الثامن من الشهر الماضي، ولم يعد أي منها، بل زاد من تشديداته بمنع المصلين من الوصول إليه.

تدمير عشرات المساجد

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، رصد التقرير، منع قوات الاحتلال الأذان فيه 142 وقتًا، كما عرقل وصول المصلين للحرم عبر نصبه عدة حواجز مؤدية إليه، فيما استمر في تركيب جهاز تشويش على السماعات الداخلية.

واستنكرت الأوقاف الفلسطينية قصف طيران الاحتلال وتدميره لعشرات المساجد في قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع، كما قصف الاحتلال مسجد الأنصار في مخيم جنين الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، وألحق أضرارا جسيمة بالمسجد، إضافة إلى اعتداء مستوطنين على مسجد "يانون" الأثري في نابلس.