شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون: المستوطنون يقتحمون منازلنا بزي جنود الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد بعض الأهالي الفلسطينيين من سكان الخليل، أن المستوطنين أصبحوا يقتحمون الأراضي والمنازل الفلسطينية وهو يرتدون زي جيش الاحتلال.

وقال المواطن محمد عبد الرحيم الشلالدة، إنه أُجبر وعائلته برفقة 4 عائلات أخرى عدد أفرادها 27، على ترك منازلهم قسرًا، بسبب اعتداءات عصابات المستعمرين المسلحة، التي طالت ممتلكاتهم ودمرت منازلهم، وسرقت أعدادًا كبيرة من أغنامهم، واستهدفت حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وهددتهم إما القتل أو الرحيل.

اعتداءات بحماية جنود الاحتلال

وأضاف المواطن الفلسطيني لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الاعتداءات أصبحت أكثر خطورة، وتجري بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، حتى بات المستعمرون يقتحمون المكان بزي جيش الاحتلال، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وتابع: هجمات المستعمرين أجبرتنا على ترك منازلنا ومحاصيلنا الزراعية خاصة الزيتون، والخروج إلى العراء باتجاه بلدة الشيوخ، ولم يسمح لنا بأخذ أي من ممتلكاتنا وحاجياتنا.

وأُجبرت 5 عائلات تسكن منطقة "القانوب" شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، على الرحيل قسرًا عن منازلهم وأراضيهم يوم الخميس، بسبب اعتداءات المستعمرين المتواصلة عليهم.