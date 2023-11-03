شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة بالمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فرضت قيودا مشددة في القدس والمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.

وفي اليوم الـ28 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي القطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء التوغل البري إلى 24.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.