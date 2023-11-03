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الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى "حدود فلسطين"

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دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الصدر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أوجّه رسالتي هذه إلى حكومات الدول الشقيقة: الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس".

وأعرب الصدر عن أمله بالسماح لأنصاره بالعبور، قائلا: "نأمل السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة، مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم إلى غزة المجاهدة"، بحسب قوله.

وأضاف: "ونأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة، خلال الأيام المقبلة، ومن شاء من الشعوب العربية الإسلامية والإنسانية".

وختم بالقول: "كلنا واع وراع ومسؤولون عن ما يحدث في غزة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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