الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود اللبنانية للرد على أي هجوم

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وأفاد "حزب الله"، في بيان له، بأن "اللقاء استعرض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من تطورات على كل صعيد، بالإضافة إلى المواجهات القائمة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
وأوضح البيان أنه "جرى تقييم المواقف المتخذة دوليًا وإقليميًا وما يجب على أطراف محور المقاومة القيام به في هذه المرحلة الحساسة"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل تحقيق انتصار حقيقي للمقاومة في غزة وفلسطين، ووقف العدوان على غزة والضفة".
يأتي ذلك وسط حالة تصعيد مستمر تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.