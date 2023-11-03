إعلام: الجيش الإسرائيلي كاد يقتل أحد جنرالاته على حدود غزة... فيديو

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وأضافت أن "الجنود المتمركزين في المكان طلبوا منه الانتظار حتى يتم التصريح له بالمضي في طريقه وفقا للإجراءات المتبعة".
وأوضحت أن "الجنرال فيروف، الذي كان يرغب في الوصول بسرعة إلى إحدى القواعد العسكرية في المنطقة، لم ينتظر للحصول على الموافقة، وقرر اختراق الحاجز".
ووفقا للقناة، تصدى له الجنود وأطلق أحدهم النار في الهواء.
وعلق مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي على الواقعة للقناة، قائلين إن "جميع الأطراف تصرفوا في الموقف بشكل غير مسؤول، سواء الجنرال، الذي لم يعط أهمية على الحاجز، أو الجنود الذين أطلقوا النار في الهواء".
أمس, 19:25 GMT
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.