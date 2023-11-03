إعلام: الجيش الإسرائيلي كاد يقتل أحد جنرالاته على حدود غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب القناة 13 الإسرائيلية، كان الجنرال إيتان فيروف قد وصل إلى أحد حواجز الجيش المحيطة بقطاع غزة.

وأضافت أن "الجنود المتمركزين في المكان طلبوا منه الانتظار حتى يتم التصريح له بالمضي في طريقه وفقا للإجراءات المتبعة".

وأوضحت أن "الجنرال فيروف، الذي كان يرغب في الوصول بسرعة إلى إحدى القواعد العسكرية في المنطقة، لم ينتظر للحصول على الموافقة، وقرر اختراق الحاجز".

ووفقا للقناة، تصدى له الجنود وأطلق أحدهم النار في الهواء.

وعلق مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي على الواقعة للقناة، قائلين إن "جميع الأطراف تصرفوا في الموقف بشكل غير مسؤول، سواء الجنرال، الذي لم يعط أهمية على الحاجز، أو الجنود الذين أطلقوا النار في الهواء".

كما نقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تأكيده الواقعة، لافتا إلى أنه "تم تشديد الإجراءات المتعلقة بالموضوع".

أمس, 19:25 GMT

ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.

يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".