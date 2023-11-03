شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقصف خلية تابعة لحزب الله فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الجمعة، أنه قصف خلية تابعة لحزب الله اللبنانى ردا على إطلاق نار من لبنان باتجاه إسرائيل أمس الخميس.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قولها :" إن الجيش ضرب خلية داخل مجمع لحزب الله وضرب بنية تحتية لحزب الله في لبنان".

وأضافت أنه خلال الليلة الماضية ضربت دبابات الجيش الإسرائيلي خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل في منطقة هار دوف.

وأشارت الوحدة إلى أن جنديا أصيب بجروح متوسطة وأصيب جندي احتياط بجروح طفيفة يوم الخميس بعد أن ضربت مسيرة موقعا للجيش الإسرائيلي في منطقة جبل دوف. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إخطار عائلاتهم.