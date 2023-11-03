أردوغان: لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث في غزة

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وأوضح أن "التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط".
وتابع "نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط، تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".
كما لفت إلى أن "هناك جرائم ضد الإنسانية تُرتكب في غزة، ولا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك".
28 أكتوبر, 14:24 GMT
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.