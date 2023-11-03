شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار دولار قيمة الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وفي 12 أكتوبر الماضي أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيًا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص، مذكرا أن الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين.

دعم السعودية للشعب الفلسطيني

وفي إطار دعم الشعب الفلسطيني أُطلقت أمس الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم"، بهدف إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ولصالح الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بـ30 مليون ريال.

كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بـ20 مليون ريال.