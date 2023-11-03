شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": استشهاد 9227 فلسطينيًا في غارات الاحتلال منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 9227 فلسطينيًا، بينهم 3826 طفلًا، في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

24 اقتحامًا للأقصى الشريف خلال أكتوبر

واستمرارًا لانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إنها وثقت 24 اقتحامًا وانتهاكًا للمسجد الأقصى المبارك من قبل شرطة الاحتلال والمستعمرين خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما مُنع رفع الأذان في الحرم الابراهيمي 142 وقتًا.وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري، أن الاحتلال يسعى إلى تمرير مخططاته من خلال سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.