شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الهجمات على مواقع الأمم المتحدة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن فرنسا تدين الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية فى غزة، وخاصة بعد الضربات الإسرائيلية التى استهدفت مخيم جباليا، أكبر مخيمات قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين.

وقال فيران - في تصريح اليوم الجمعة، إن "فرنسا تدين الهجمات على مواقع الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي يعتبر عملها أساسيا للسكان المدنيين في غزة". وأدان فيران بشدة قصف مخيم جباليا حيث أصيبت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



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