شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى صوبه، فى قرية "بدرس" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - باستشهاد الشاب يوسف محمد يوسف شاهين (33 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية "بدرس".

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب شاهين أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، وأصابته في صدره، وقد جرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة "نعلين" المجاورة، ووصفت إصابته بـ "الخطيرة"؛ ليعلن عن استشهاده لاحقا.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تمركزت وسط القرية، وأعاقت حركة المواطنين.

وباستشهاد الشاب شاهين، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 10 شهداء، ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 144 شهيدا، ومنذ بداية العام الجاري إلى 352 شهيدًا.