رئيس مجلس النواب اللبناني: جاهزون إن أرادت إسرائيل توسيع العملية

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ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن "العمليات الجارية تأتي ضمن قواعد الاشتباك"، محذرا من أنه "في حال رغب الإسرائيلي في توسيع العملية، فإن لبنان مستعد لذلك"، على حد تعبيره.
وأعتبر بري أن "ما تحاول إسرائيل القيام به يعد خطيرًا للغاية، وأن مشروع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يهدف اليوم إلى تحقيق تغيير في الشرق الأوسط".
يشار إلى أن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي، كان قد أعلن، اليوم الجمعة، تأهب قوات بلاده على الحدود مع لبنان، وسط تصاعد التوترات مع "حزب الله" اللبناني.
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصعيدا مستمرا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.
يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن في 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.