رئيس مجلس النواب اللبناني: جاهزون إن أرادت إسرائيل توسيع العملية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء "المركزية"، عن بري، قوله إن"ما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي بسبب وجود أراضٍ لبنانية محتلة تتعرض لاستهداف العدو فيها".

ولفت رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن "العمليات الجارية تأتي ضمن قواعد الاشتباك"، محذرا من أنه "في حال رغب الإسرائيلي في توسيع العملية، فإن لبنان مستعد لذلك"، على حد تعبيره.

وأعتبر بري أن "ما تحاول إسرائيل القيام به يعد خطيرًا للغاية، وأن مشروع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يهدف اليوم إلى تحقيق تغيير في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي، كان قد أعلن، اليوم الجمعة، تأهب قوات بلاده على الحدود مع لبنان، وسط تصاعد التوترات مع "حزب الله" اللبناني.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن المتحدث، قوله إن "القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان"، مشددا على أنهم(الجيش الإسرائيلي) سيردون على أي هجوم ضدهم، بحسب قوله.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد استقبل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمين العام ‏لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، ونائب رئيس ‏المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصعيدا مستمرا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره أيضا.

يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن في 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.