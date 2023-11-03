بعد استهدافه بصواريخ مضادة للدبابات... الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له، اليوم الجمعة، أنه "بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع عسكرية إسرائيلية، فإن قوات الجيش ردت على أماكن مطلقي تلك الصواريخ، ولا يوجد ضحايا أو إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة "متيه آشير" شمالي إسرائيل، أن "حزب الله" اللبناني، موجود على السياج الحدودي بين بلاده ولبنان، وأن مستوطني الشمال ليسوا محميين بشكل جيد، بحسب قوله.
أمس, 17:44 GMT
وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا، توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض إسرائيل إلى هجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها إسرائيل بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.